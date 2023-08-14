Завершилися матчі третього туру української Прем'єр-ліги.

З 12 по 14 серпня були зіграні матчі третього туру української Прем'єр-ліги.

Однією з головних сенсацій цього туру стала поразка житомирського клубу "Полісся" проти львівського "Руха".

Несподівано втратив очки в цьому турі віце-чемпіон минулого сезону - "Дніпро-1". Підопічні Олександра Кучера зіграли внічию проти "Миная".

Донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру переміг "Олександрію". Для команди Руслана Ротаня це була перша поразка в новому сезоні УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 3-го туру

"Чорноморець" - "Оболонь" - 2:0

Голи: Васильєв, 14, Ієде, 62

Огляд матчу:

"Минай" - "Дніпро-1" - 1:1

Голи: Твердохліб, 89 - Бланко, 90+3 (пен)

Огляд матчу:

"Ворскла" - "Зоря" - 1:2

Голи: Феліпе, 67 - Герреро, 4, Джордан, 78

Огляд матчу:

"Кривбас" - ЛНЗ - 2:0

Голи: Безкоровайний, 38, Задерака, 83

Огляд матчу:

"Полісся" - "Рух" - 0:1

Гол: Квасниця, 90

Огляд матчу:

"Колос" - "Верес" - 2:0

Голи: Безбородько, 24, Оріховський, 71 (пен)

Огляд матчу:

"Шахтар" - "Олександрія" - 2:1

Голи: Сікан, 7, Траоре, 31 - Скорко, 60

Огляд матчу:

Відзначимо, що поєдинок 3-го туру УПЛ "Динамо" - "Металіст 1925" перенесли на невизначений термін, щоб кияни мали можливість краще підготуватися до матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти "Аріса".

Нагадаємо, чинним чемпіоном України з футболу є донецький "Шахтар".

Вас також можуть зацікавити новини: