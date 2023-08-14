З 12 по 14 серпня були зіграні матчі третього туру української Прем'єр-ліги.
Однією з головних сенсацій цього туру стала поразка житомирського клубу "Полісся" проти львівського "Руха".
Несподівано втратив очки в цьому турі віце-чемпіон минулого сезону - "Дніпро-1". Підопічні Олександра Кучера зіграли внічию проти "Миная".
Донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру переміг "Олександрію". Для команди Руслана Ротаня це була перша поразка в новому сезоні УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга: результати матчів 3-го туру
"Чорноморець" - "Оболонь" - 2:0
Голи: Васильєв, 14, Ієде, 62
Огляд матчу:
"Минай" - "Дніпро-1" - 1:1
Голи: Твердохліб, 89 - Бланко, 90+3 (пен)
Огляд матчу:
"Ворскла" - "Зоря" - 1:2
Голи: Феліпе, 67 - Герреро, 4, Джордан, 78
Огляд матчу:
"Кривбас" - ЛНЗ - 2:0
Голи: Безкоровайний, 38, Задерака, 83
Огляд матчу:
"Полісся" - "Рух" - 0:1
Гол: Квасниця, 90
Огляд матчу:
"Колос" - "Верес" - 2:0
Голи: Безбородько, 24, Оріховський, 71 (пен)
Огляд матчу:
"Шахтар" - "Олександрія" - 2:1
Голи: Сікан, 7, Траоре, 31 - Скорко, 60
Огляд матчу:
Відзначимо, що поєдинок 3-го туру УПЛ "Динамо" - "Металіст 1925" перенесли на невизначений термін, щоб кияни мали можливість краще підготуватися до матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти "Аріса".
Нагадаємо, чинним чемпіоном України з футболу є донецький "Шахтар".