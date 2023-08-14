Перемогу "гірникам" принесли голи Данила Сікана і Лассіни Траоре.

У понеділок, 14 серпня, відбувся поєдинок 3-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" зустрічався з "Олександрією".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Лівий Берег" і завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

Перший гол у цій зустрічі був забитий на 8-й хвилині - після навісу з флангу від Гочолейшвілі м'яч ударом голів у сітку воріт суперника відправив Данило Сікан. На 31-й хвилині матчу "гірники" подвоїли свою перевагу - відзначився Лассіна Траоре.

У другій половині зустрічі "Олександрії" вдалося скоротити відставання в рахунку - гол у ворота "Шахтаря" забив Данило Скорко.

"Шахтар" - "Олександрія" - 2:1

Голи: Сікан, 7, Траоре, 31 - Скорко, 60

"Шахтар": Різник, Топалов, Матвієнко, Чигринський, Гочолеішвілі, Назарина, Очеретько, Сікан (В'юнник, 46), Криськів (Кастілло, 89), Зубков, Траоре (Келсі, 46)

"Олександрія": Шевченко, Копина (Мартинюк, 81), Логінов, Бабогло, Смирний, Ващенко (Погорілий, 82), Шулянський (Джевані, 72), Калюжний (Скорко, 46), Плакса (Ковалець, 62), Калитвинцев, Кулаков

Попередження: В'юнник, 70, Матвієнко, 85 - Копина, 45, Скорко, 66, Калитвинцев, 87, Мартинюк, 90+2

Огляд матчу:

"Гірники" набрали 7 очок за три стартових тури і піднялися на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Олександрія" зазнала першої поразки в нинішньому сезоні і опустилася на 7-й рядок. В активі команди Руслана Ротаня 6 набраних балів.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Кривбасу" (20 серпня), а "Олександрія" поміряється силами з луганською "Зорею" (18 серпня).

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