Лісабонська "Бенфіка" підписала Трубіна до 2028 року.

Португальський футбольний клуб "Бенфіка" офіційно повідомив про підписання воротаря донецького "Шахтаря" і збірної України Анатолія Трубіна.

Як повідомляється на офіційному сайті клубу, контракт із 22-річним українським футболістом розрахований на п'ять років – до літа 2028 року.

Умови угоди не розголошуються, але, за інформацією ЗМІ, йдеться про 10 мільйонів євро плюс 1 мільйон як можливі бонуси. Також "Шахтар" отримає 40% від суми наступного трансферу Трубіна.

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За інформацією sport.ua, Трубін є вихованцем "Шахтаря", у систему клубу потрапив у 11-річному віці. За першу команду "Шахтаря" дебютував 26 травня 2019 року. Сумарно провів за "Шахтар" 94 матчі в усіх турнірах, тричі (у 2019, 2020 і 2023 роках) ставав чемпіоном України.

Що відомо про "Бенфіку"

Лісабонська "Бенфіка" є одним з найбільш титулованих клубів Португалії: 37-разовий чемпіон Португалії, 29-разовий володар Кубка і 8-разовий — Суперкубка країни. Поряд з "Порту" та "Спортінгом", "Бенфіка" входить у "велику трійку" клубів Португалії

Що передувало переходу Трубіна в "Бенфіку"

Нагадаємо, що міланський "Інтер" проявляв серйозний інтерес до Трубіна, але трансфер зірвався через неготовність італійської команди платити суму, яка б задовольнила "Шахтар".

За даними порталу Transfermarkt, вартість Трубіна становить 22 мільйони євро. Його контракт з "Шахтарем" спливає влітку 2024 року і він відмовився продовжувати угоду.

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