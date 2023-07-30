Анатолій Трубін погодив перехід в міланський "Інтер".

Голкіпер "Шахтаря" та національної збірної України Анатолій Трубін близький до переходу в міланський "Інтер".

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, італійський клуб досяг домовленості з 21-річним футболістом про перехід через рік на правах вільного агента, коли закінчиться його контракт з "гірниками".

Таким чином, "Шахтар" може безкоштовно втратити свого найдорожчого футболіста. За даними порталу Transfermarkt, вартість Трубіна становить 22 мільйони євро.

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При цьому, як зазначає італійська преса, в міланському клубі все ще не виключають варіанту домовитися з "Шахтарем" про трансфер Трубіна цього літа. "Нерадзуррі" готові заплатити донецькому клубу за Анатолія 10 мільйонів євро, а також 2 мільйони євро бонусними виплатами і 10% з подальшим перепродажем воротаря. "Гірники" наполягають на компенсації в 15 мільйонів євро.

Італійські ЗМІ також повідомляють, що міланський "Інтер" близький до підписання воротаря "Баварії" Яна Зоммера. Трансфер може бути завершений в найближчі дні, і якщо не вдасться домовитися по Трубіну, то Зоммер стане основним до приходу українця.

Додамо, що минулого сезону Анатолій Трубін зіграв у 38 матчах за "гірників".

Всього на рахунку 21-річного голкіпера 94 матчі за донецький клуб. Також він зіграв 7 ігор у складі національної збірної України.

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