Анатолій Трубін може перебратися до Італії.

Голкіпер "Шахтаря" та національної збірної України Анатолій Трубін може продовжити свою кар'єру в Італії.

За інформацією журналіста La Gazzetta dello Sport Андреа Рамадзотті, серйозний інтерес до 22-річного українця проявляє міланський "Інтер".

Основний воротар "Інтера" Андре Онана провів відмінний сезон, який підсумував блискучою грою в фіналі Ліги чемпіонів-2023 проти "Манчестер Сіті". Своєю грою камерунець привернув увагу грандів, зокрема,"Манчестер Юнайтед".

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Згідно з інформацією ЗМІ, "червоні дияволи" погодили з "Інтером" трансфер Онана і найближчим часом він перейде в англійський клуб. Сума трансферу складе 50 мільйонів євро.

Міланський "Інтер" зараз активно займається пошуками заміни камерунцю. У шорт-листі італійського клубу присутні імена досвідчених воротарів: Яна Зоммера з "Баварії", Уго Льоріса з "Тоттенхема" і Кейлора Наваса з ПСЖ.

Однак керівництво "Інтера" звернуло увагу і на молодого воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна, який зміг би закрити позицію голкіпера на більш тривалий термін, на відміну від вікових Зоммера, Льоріса і Наваса.

Джерело стверджує, що "Інтер" вже вийшов на зв'язок з представниками українського футболіста. У міланському клубі сподіваються, що той факт, що контракт 22-річного голкіпера з "гірниками" закінчується через рік, зробить "Шахтар" більш поступливими.

Додамо, що Анатолій Трубін зіграв 38 матчів у нинішньому сезоні за "Шахтар" у всіх турнірах, зігравши 14 ігор "на нуль".

Портал Тtransfermarkt оцінює вартість голкіпера "гірників" в 22 мільйони євро.

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