Трубін нещодавно знову додав у вартості.

Голкіпер збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін увійшов до двійки найдорожчих воротарів світу віком до 21 року. Як зазначається на сайті Transfermarkt, українець ділить першу сходинку із старцем воріт "Саутгемптона" Гевіном Базуну.

Обох голкіперів аналітичний портал оцінив у 18 мільйонів євро. Якщо брати до уваги усіх воротарів світу, то Трубін і Базуну входять до топ-25 цього рейтингу.

Нещодавно українець подорожчав у ціні на 64%: його попередня вартість складала 11 млн євро. Трансферна вартість Трубіна регулярно піднімається з квітня 2020-го. Тоді, у 18-річному віці, він коштував 350 тисяч євро.

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У рейтингу найдорожчих українських футболістів Анатолій ділить п’яту сходинку з Русланом Маліновським, Миколою Матвієнком та Іллею Забарним (у всіх по 18 млн євро). Попереду перебувають Михайло Мудрик (60 млн), Олександр Зінченко (40 млн), Віктор Циганков (22 млн) і Віталій Миколенко (22 млн). Трубін і Матвієнко є найдорожчими представниками УПЛ.

У цьому сезоні на рахунку Анатолія 26 матчів, зокрема 10 – у єврокубках (шість в ЛЧ, чотири – ЛЄ). Загалом він пропустив 33 голи.

Нещодавно Трубін також зіграв і у складі збірної України. Голкіпер взяв участь у матчі синьо-жовтих проти збірної Англії у рамках кваліфікації на Чемпіонат Європи-2024.

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