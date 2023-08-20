"Оболонь" здобула першу перемогу в новому сезоні чемпіонату України.

У неділю, 20 серпня, відбувся поєдинок четвертого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро-1" приймав київську "Оболонь".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Авангард" в Ужгороді і завершилася сенсаційною перемогою новачка УПЛ з рахунком 2:1.

Рахунок у грі був відкритий на 16-й хвилині матчу - Олександр Піхальонок реалізував пенальті і вивів "Дніпро-1" вперед.

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У другому таймі гра перевернулася. Спочатку на 46-й хвилині Ростислав Тарануха зрівняв рахунок на табло, забивши після передачі Ігоря Краснопіра. Потім, на 83-й хвилині, Ігор Краснопір відзначився вже сам, подарувавши "Оболоні" перемогу в цій грі.

"Дніпро-1" - "Оболонь" - 1:2

Голи: Піхальонок, 16 пен, Тарануха, 46, Краснопір, 83

"Дніпро-1": Кінарейкін, Пасіч (Пурита, 72), Сваток, Кравець, Каплієнко, Горін (Когут, 54), Рубчинський, Лєднєв (Пірес, 79), Піхальонок, Білл (Танчик, 54), Ківінда (Філліпов, 46)

"Оболонь": Федорівський, Нагієв (Мединський, 61), Вовкун (Фатєєв, 76), Приймак, Лук'янчук, Осман (Прокопенко, 46), Черненко, Мороз, Слободян (Груша, 76), Суханов (Краснопір, 46), Тарануха

"Дніпро-1", який став віце-чемпіоном в минулому сезоні УПЛ, в новому сезоні стартував жахливо. За три зіграні матчі команда Олександра Кучера зуміла набрати всього чотири очки. Стільки ж балів набрала і "Оболонь".

У наступному турі УПЛ "Дніпро-1" зіграє проти львівського "Руха"(27 серпня), а "Оболонь" поміряється силами з "Кривбасом" (28 серпня).

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