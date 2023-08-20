Команда Мірчі Луческу поступилася одеському "Чорноморцю".

У неділю, 20 серпня, відбувся поєдинок четвертого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав київське "Динамо".

Гра проходила на стадіоні "Чорноморець" в Одесі і завершилася з рахунком 3:2 на користь "моряків".

Перший гол у цій грі був забитий на 20-й хвилині - відзначився півзахисник "Чорноморця" Артур Авагімян.

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На старті другого тайму "Динамо" зрівняло рахунок на табло - гол з передачі Миколи Шапаренка забив Андрій Ярмоленко. Проте вже на 53-й хвилині зустрічі Андрій Шторгін вдруге вивів "моряків" вперед.

На 63-й хвилині матчу кияни зрівняли рахунок завдяки точному удару Сергія Сидорчука. Асистував йому Владислав Ванат.

На 83-й хвилині зустрічі "Динамо" залишилося в меншості - вилучений був Олександр Сирота. А вже в компенсований час одеситам вдалося вирвати перемогу в цій грі - гол з передачі Олександра Васильєва забив Самсон Ієде.

"Чорноморець" - "Динамо" - 3:2

Голи: Авагімян, 20, Шторгін, 53, Ієде, 90+1 - Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61

"Чорноморець": Шевченко, Брагару, Гучек, Єрмаков, Путря, Васильєв, Шпорн, Авагімян, Штогрін, Хадіда (Ієде, 69), Бойчук

"Динамо": Нещерет, Овчаренко (Дубінчак, 62), Дячук (Караваєв, 62), Сирота, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 71), Буяльський, Шапаренко (Шепелєв, 77), М.Волошин, Ярмоленко (Беніто, 77), Ванат

Попередження: Путря (39), Бойчук (55), Ієде (82) – Сирота (51), Дячук (53)

Вилучення: Сирота (83, друга жовта)

"Динамо" зіграло три матчі в новому сезоні УПЛ і набрало 6 очок. Команда Мірчі Луческу йде на 6-й позиції в турнірній таблиці. "Чорноморець" має в своєму активі 9 балів, але "моряки" зіграли на одну гру більше.

У наступному турі УПЛ "Динамо" мало зіграти проти рівненського "Вереса", але цей матч був перенесений на невизначений термін. "Чорноморець" у п'ятому турі чемпіонату України зустрінеться з полтавською "Ворсклою". Гра відбудеться 27 серпня.

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