Після 17 турів "Львів" посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ.

Білоруський спеціаліст Олег Дулуб був звільнений з поста головного тренера ПФК "Львів".

Як повідомляє офіційний сайт клубу, разом з ним команду покинув його асистент Олександр Грановський.

Дулуб очолював "Львів" з вересня 2021 року.

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Під керівництвом білоруського тренера команда зіграла 31 матч, здобула 9 перемог, 7 разів зіграла внічию і зазнала 15 поразок.

Олег Дулуб був звільнений на тлі поганих результатів "городян". У нинішньому сезоні "Львів" після 17 турів займає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 13 очок.

За інформацією ЗМІ, рішення про відставку Дулуба прийняв новий почесний президент "Львова" Олександр Боровиков. Гравці і тренерський штаб команди сприйняли новину з невдоволенням.

Повідомляється, що на вакантну посаду претендують відразу 3 фахівця - Володимир Мазяр, Жилмар і Анатолій Безсмертний. Всі вони вже тренували "Львів".

Наступний матч "городяни" проведуть 2 квітня проти київського "Динамо".

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