Білоруський спеціаліст Олег Дулуб був звільнений з поста головного тренера ПФК "Львів".
Як повідомляє офіційний сайт клубу, разом з ним команду покинув його асистент Олександр Грановський.
Дулуб очолював "Львів" з вересня 2021 року.
Під керівництвом білоруського тренера команда зіграла 31 матч, здобула 9 перемог, 7 разів зіграла внічию і зазнала 15 поразок.
Олег Дулуб був звільнений на тлі поганих результатів "городян". У нинішньому сезоні "Львів" після 17 турів займає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 13 очок.
За інформацією ЗМІ, рішення про відставку Дулуба прийняв новий почесний президент "Львова" Олександр Боровиков. Гравці і тренерський штаб команди сприйняли новину з невдоволенням.
Повідомляється, що на вакантну посаду претендують відразу 3 фахівця - Володимир Мазяр, Жилмар і Анатолій Безсмертний. Всі вони вже тренували "Львів".
Наступний матч "городяни" проведуть 2 квітня проти київського "Динамо".