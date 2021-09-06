Олег Дулуб очолив "Львів".

Один з аутсайдерів елітного дивізіону чемпіонату України з футболу призначив нового тренера. 55-річний білоруський спеціаліст Олег Дулуб очолив "Львів".

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Дулуб замінив на посту керманича команди Анатолія Безсмертного, котрий подав у відставку після матчу з "Інгульцем". Дулуб підписав контракт зі "Львовом" на рік з опцією продовження ще на один сезон.

В Україні Дулуб відомий тим, що тренував львівські "Карпати" та одеський "Чорноморець". Останнім місцем роботи фахівця був мінський "Крумкачі", котрий виступає у Першій лізі Білорусі. Також Дулуб тренував молодіжну збірну Білорусі та казахстанський "Атирау".

Нагадаємо, що в УПЛ вже працює білоруський наставник.

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У новому чемпіонаті України "Львів" провів шість поєдинків, не зумівши виграти жодного разу: у команди 2 нічиї та 4 поразки.

Набравши 2 очки, львів'яни розташувалися на 15-й позиції в турнірній таблиці УПЛ.

Автор: Артем Будрін