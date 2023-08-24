Черкаський ЛНЗ залишився без головного тренера.

В Українській Прем'єр-лізі трапилася чергова тренерська відставка.

Пост головного тренера ЛНЗ покинув Олександр Ковпак, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

"ФК ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером Олександром Ковпаком і дякує йому за роботу", - йдеться в повідомленні прес-служби черкаського клубу.

Відео дня

40-річний фахівець був звільнений відразу після сенсаційного вильоту команди з Кубка України. В 1/16 фіналу ЛНЗ програв на своєму полі "Вікторії" (0:1) з міста Суми, яка виступає в Першій лізі.

Зазначимо, що Олександр Ковпак очолив ЛНЗ у грудні 2022 року. Під його керівництвом черкаський клуб вперше вийшов у Прем'єр-лігу.

У 4 матчах УПЛ черкащани програли тричі і виграли один раз у "Миная". В даний час ЛНЗ займає 13-е місце серед 16 команд.

Хто очолить ЛНЗ після відставки Ковпака поки невідомо. За інформацією ЗМІ, черкаський клуб розглядає кандидатури Олега Дулуба та Олександра Кучера.

Нагадаємо, Олександр Кучер раніше подав у відставку з поста головного тренера "Дніпра-1". Це сталося після сенсаційної поразки команди проти київської "Оболоні" (1:2) у четвертому турі УПЛ.

Додамо, що в наступному турі УПЛ черкаський ЛНЗ зіграє проти харківського "Металіста 1925". Зустріч відбудеться в суботу, 26 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: