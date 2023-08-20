"Дніпро-1" програв "Оболоні" в 4-му турі чемпіонату України.

Головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер подав у відставку після сенсаційної поразки від київської "Оболоні" в рамках 4-го туру чемпіонату України з футболу.

Про це 40-річний фахівець повідомив на прес-конференції після гри.

"Хочу подякувати всім. Я подаю у відставку разом із тренерським штабом.

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Провину за ті результати, які ми показуємо останнім часом, я беру на себе. Всім дякую", - наводить слова Кучера офіційний сайт СК "Дніпро-1".

Нагадаємо, Олександр Кучер очолив "Дніпро-1" влітку 2022 року, змінивши на цій посаді Ігора Йовічевча.

Під керівництвом Кучера "Дніпро-1" минулого сезону став віце-чемпіоном УПЛ та дійшов до 1/16 Ліги конференцій.

Поточний сезон для "Дніпра-1" розпочався з невдач. Спочатку команда вилетіла з Ліги чемпіонів, поступившись грецькому "Панатинаїкосу" (1:3, 2:2) у другому раунді кваліфікації. Потім клуб програв за сумою двох ігор чеській "Славії" (0:3, 1:1) та залишив Лігу Європи.

У чемпіонаті України справи у "Дніпра-1" також складаються не найкращим чином. За три матчі команда зуміла набрати лише чотири очки та посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Додамо, що 23 серпня "Дніпро-1" зіграє перший матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти словацького клубу "Спартак" Трнава. Наразі невідомо, хто готуватиме команду до цієї гри.

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