Дніпряни завершували матч у меншості - червоні картки отримали Олег Горін і Руслан Бабенко.

У четвер, 31 серпня, відбувся матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, в якому словацький "Спартак" Трнава переміг український клуб "Дніпро-1".

Зустріч команд проходила у Словаччині і завершилася з рахунком 2:1 на користь "Спартака".

Ще на старті поєдинку "Дніпро-1" пропустив гол від Еріка Даніеля. Але на 61-й хвилині трапився автогол, який відновив паритет у протистоянні.

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Оскільки перший матч теж завершився з рахунком 1:1, то командам знадобилися додаткові тайми. На 106-й хвилині переможний гол забив півзахисник "Спартака" Мартін Буката.

Дніпряни завершували матч у меншості - червоні картки отримали Олег Горін і Руслан Бабенко.

"Дніпро-1" вилетів з єврокубків цього сезону, "Спартак" зіграє у груповому етапі Ліги конференцій.

Українські клуби в єврокубках

В сезоні 2023/24 Україну в єврокубках представлять лише "Зоря" і "Шахтар". Донецький клуб зіграє у Лізі чемпіонів, а луганці - в Лізі конференцій.

"Динамо", як і "Дніпро-1", не змогло подолати кваліфікацію Ліги конференцій.

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