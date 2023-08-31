У Стамбулі підопічні Мірчі Луческу зазнали поразки.

У четвер, 31 серпня, київське "Динамо" і "Бешикташ" зіграли другий поєдинок в рамках раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Гра проходила на стадіоні "Водафон Арена" в Стамбулі і завершилася з рахунком 1:0 на користь турецького клубу.

На 52-й хвилині зустрічі Венсан Абубакар головою вразив ворота Георгія Бущана.

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Тиждень тому в Бухаресті "Бешикташ" переміг "біло-синіх" у драматичному матчі з рахунком 3:2, за киян тоді відзначилися Назар Волошин і Микола Шапаренко.

Бешикташ - Динамо - 1:0

Гол: Абубакар (52)

Бешикташ: Гюнок, Булут, Коллі, Уйсал, Розьє, Хаджиахметович, Фернандеш, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89), Мулека (Ребич, 75), Рашица (Зайнутдінов, 76), Абубакар (Тосун, 81)

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик (Беніто, 89), Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андрієвський, 76), Н.Волошин (Діалло, 76), Буяльський, Караваєв, Ванат

"Бешикташ" здобув право зіграти на груповому етапі Ліги конференцій, а "Динамо" покинуло турнір і тепер зосередиться тільки на внутрішній арені.

На попередній стадії київський гранд за підсумками серії пенальті здолав грецький "Аріс".

Кияни не зіграють в груповому етапі єврокубків вперше з сезону 2005/06, коли вилетіли від швейцарського "Туна" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів - 0:1, 2:2.

Україна в єврокубках

Нагадаємо, що луганська "Зоря" поступилася "Славії" в кваліфікації Ліги Європи і зіграє на груповому етапі Ліги конференцій.

Донецький "Шахтар" дізнався суперників, з якими зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Гірники" проведуть поєдинки проти "Барселони", "Порту" і "Антверпена".

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