Матч-відповідь команди зіграють наступного четверга, 31 серпня.

У четвер, 24 серпня, київське "Динамо" і "Бешикташ" зіграли перший поєдинок в рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Гра проходила на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті і завершилася з рахунком 3:2 на користь турецького клубу.

Перший гол у матчі забив "Бешикташ" - на 40-й хвилині зустрічі Денис Попов привіз пенальті, який реалізував Венсан Абубакар.

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На старті другого тайму "Динамо" вдалося зрівняти рахунок у грі, проте суддя скасував гол Олександра Караваєва, угледівши офсайд у одного з гравців київського клубу в початковій фазі атаки. І все ж зрівняти рахунок футболістам "Динамо" вдалося - на 60-й хвилині Олександр Караваєв віддав пас з правого флангу на набігаючого Шапаренка і Микола приголомшливим ударом з лінії штрафного відправив м'яч сітку воріт суперника.

На 64-й хвилині матчу футболісти турецького клубу вдруге повели в рахунку - гол забив після розіграшу стандарту Омар Коллі. Однак киянам вдалося досить швидко відігратися, всього через дві хвилини Волошин забив після навісу Буяльського.

У компенсований час "Бешикташу" вдалося забити третій м'яч та вирвати перемогу. Гол забив Зайнутдінов.

"Динамо" - "Бешикташ" - 2:3

Голи: Шапаренко, 60, Волошин, 66 - Абубакар, 40, Коллі, 64, Зайнутдінов, 90+5

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваєв (Беніто, 90+5), Буяльський (Царенко, 90), Волошин (Діалло, 76), Ванат

"Бешикташ": Гюнок, Розьє, Амарті, Коллі, Масуаку (Зайнутдінов, 46), Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш, Булут (Мераш, 64), Абубакар (Тосун, 89), Мулека (Рашиця, 64)

Попередження: Розьє, 79, Хаджіахметович, 90

Матч-відповідь "Бешикташ" і "Динамо" зіграють наступного четверга, 31 серпня. Зустріч пройде в Стамбулі.

Переможець цієї пари отримає путівку в груповий раунд Ліги конференцій-2023/24. Для команди, яка прогрє, єврокубковий сезон буде закінчений.

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