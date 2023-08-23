"Динамо" битиметься з турецьким клубом за путівку в груповий раунд Ліги конференцій.

У четвер, 24 серпня, відбудеться поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, в якому "Динамо" зіграє проти турецького "Бешикташа".

Зустріч команд пройде на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті.

Головний арбітром зустрічі призначений англійський рефері Даррен Інгленд. Допомагати йому будуть Сімон Беннетт і Даніель Робатан. Також на матчі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам VAR.

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Динамо - Бешикташ: прогноз на матч кваліфікації Ліги конференцій

У попередньому раунді кваліфікації Ліги конференцій київське "Динамо" здолало грецький "Аріс". Перша гра завершилася з рахунком 1:0 на користь греків, матч-відповідь виграли кияни - 2:1. Таким чином, переможець дуелі визначався в серії пенальті, яку виграли підопічні Мірчі Луческу - 6:5.

Турецький "Бешикташ" в рамках третього раунду впевнено пройшов азербайджанський клуб "Нефтчі", вигравши обидва матчі (3:1, 2:1).

Варто відзначити, що "Бешикташ" і "Динамо" досить часто перетиналися на міжнародній арені. Майбутній поєдинок стане вже одинадцятою очною дуеллю стамбульського і київського клубів. Перевага в особистих зустрічах поки на боці українського колективу - шість перемог проти двох у турків. Ще дві зустрічі команд завершилися внічию. Різниця забитих і пропущених голів - 24:6 на користь "Динамо".

Динамо - Бешикташ: трансляція

Зустріч "Динамо" і "Бешикташа" в прямому ефірі на території України покажуть телеканал 2+2 і YouTube-канал FootballHub.

Також трансляцію цього матчу можна буде подивитися на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Додамо, що переможець цієї пари вийде в груповий раунд Ліги конференцій-2023/24. Для команди, яка програє, єврокубковий сезон буде завершено.

Матч-відповідь "Бешикташ" і "Динамо" зіграють у четвер, 31 серпня, в Стамбулі (Туреччина). Початок поєдинку - о 21:00 за київським часом.

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