У вольовому стилі підопічні Мірчі Луческу здобули перемогу над грецьким колективом.

У четвер, 17 серпня, київське "Динамо" зіграло матч-відповідь проти грецького клубу "Аріс" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну номінально домашній матч "біло-сині" провели на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті.

"Аріс" першим забив, але завдяки голам Назара Волошина та Олександра Караваєва "Динамо" перевело поєдинок у додаткові тайми. В екстрачас команди сильнішого не виявили і довелося влаштувати серію пенальті.

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Нагадаємо, що у першому матчі "Аріс" переміг київський клуб з рахунком 1:0.

У четвертому раунді кваліфікації Ліги конференцій УЄФА "Динамо" зіграє проти турецького "Бешикташу".

Динамо – Аріс – 2:1 (серія пенальті - 6:5)

Голи: Н.Волошин (45), Караваєв (85) – Джурасек (39)

Серія пенальті: 1:0. Бражко, 1:1. Фабіано, 2:1. Андрієвський, 2:1. Менендес (воротар), 3:1. Діалло, 3:2. Рупп, 3:2. Перріс (воротар), 3:3. Феррарі, 4:3. Беніто, 4:4. Христодулопулос, 5:4. Дячук, 5:5. Самора, 6:5. Дубінчак, 6:5. Одубаджо (вище)

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик (Караваєв, 72), Н.Волошин (Діалло, 82), Шапаренко (Андрієвський, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльський, Ярмоленко (Перріс, 106), Ванат (Беніто, 106)

Аріс: Хутесіатіс, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 75), Жан Жюль (Самора, 106), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матарріта, 82), Морон (Хрістодулопулос, 83), Моберг-Карлссон (Менендес, 59)

Вилучення: Павичич (106, друга жовта картка)

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