Луганська команда виступить восени в груповому етапі Ліги конференцій.

У четвер, 31 серпня, відбувся матч-відповідь 4-го раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи, в якому чеська "Славія" грала проти луганської "Зорі".

Гра проходила в польському Любліні і завершилася перемогою "Зорі". Але за підсумками двохматчевого протистояння звитягу здобула "Славія".

В першому таймі "Зоря" двічі забила зусиллями Алефіренка Даніеля і Антюха Дениса. Таким чином, луганці відновили паритет, оскільки у першому поєдинку в Празі "Славія" перемогла з рахунком 2:0.

Відео дня

На 83-й хвилині, коли гра наближалася до додаткових таймів, "Славія" вразила ворота Микити Турбаєвського і оформила собі путівку до групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, що у попередньому раунді кваліфікації "Славія" впевнено здолала "Дніпро-1".

Зоря - Славія - 2:1 (перший матч - 0:2)

Голи: Алефіренко, 32, Антюх, 40 – Юрасек, 83

Зоря: Турбаєвський – Вантух, Снурніцин, Батагов, Джордан, Кирюханцев – Антюх (Горбач, 81), Яцик (Дришлюк, 46), Мишньов (Чурко, 81), Герреро – Алефіренко (Волошин, 67)

Славія: Коларж – Провод (Томич, 81), Влчек, Огбу (Шевчик, 46), Масопуст – Шранц (Тіджані, 73), Зафейріс, Голеш, Дорлі, Доудера (Юрасек, 46) – ван Бурен (Юречка, 56)

Тепер "Зорю", яка нещодавно звільнила головного тренера серба Ненада Лалатовича, чекає груповий етап Ліги конференцій.

Вас також можуть зацікавити новини: