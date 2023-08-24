Футболісти чеського клубу зуміли дотиснути "Зорю" у другому таймі.

У четвер, 24 серпня, був зіграний перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому чеська "Славія" приймала луганську "Зорю".

Гра проходила на стадіоні "Фортуна Арена" в Празі і завершилася впевненою перемогою господарів поля.

Голами у складі "Славії" відзначилися Мухаммед Тіджані і Лукаш Масопуст. Обидва м'ячі були забиті в другому таймі.

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Варто відзначити, що "Славія" повністю обіграла луганський клуб у цій грі. Господарі поля за 90 хвилин завдали 12 ударів у площину воріт "Зорі", проти одного удару у луганчан. Всього футболісти празького клубу організували 99 небезпечних атак на ворота суперника і завдали 27 ударів. У "Зорі", в свою чергу, 29 атак і 5 ударів. Схоже, що завдання луганського клубу в цьому матчі було утримати нічию, але і цього не вдалося зробити підопічним Ненада Лалатовича. У підсумку український клуб зазнав поразки і фактично втратив шанси пробитися у наступний раунд турніру.

"Славія" - "Зоря" - 2:0

Голи: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4

"Славія": Коларж, Голеш, Влчек, Масопуст, Провод (Огунгбаї, 69), Шевчик, Зафейріс, Доудера (Валлем, 88), Шранц (Юречка, 58), Хитіл (Тіджані, 68), Юрасек (ван Бурен, 58)

"Зоря": Турбаєвський, Снурніцин (Алефіренко, 85), Батагов, Джордан, Кирюханцев, Мишньов (Мічін, 46), Дришлюк, Яцик (Чурко, 77), Вантух, Герреро (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 82)

Попередження: Дришлюк, 6, Герреро, 44, Батагов, 50, Яцик, 57, Турбаєвський, 62

Матч-відповідь команди зіграють через тиждень, 31 серпня.

Додамо, що переможець пари "Славія" - "Зоря" вийде в груповий раунд Ліги Європи, а команда, яка програє, потрапить в груповий раунд Ліги конференцій.

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