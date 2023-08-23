У четвер, 24 серпня, відбудеться поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в якому "Славія" прийме луганську "Зорю".
Гра пройде на стадіоні "Фортуна Арена" в Празі.
Луганська "Зоря" потрапила в раунд плей-офф Ліги Європи автоматично, як бронзовий призер минулого сезону УПЛ.
Чеський клуб на попередній стадії турніру вибив український "Дніпро-1". Перша гра в Празі завершилася розгромною перемогою "Славії" з рахунком 3:0, а в матчі - відповіді команди зіграли внічию - 1:1.
Славія - Зоря: прогноз
Беззаперечним фаворитом першої цієї зустрічі, на думку аналітиків, є чеський клуб. Ставки на перемогу "Славії" приймаються з коефіцієнтом 1,20. Перемога "Зорі" оцінюється коефіцієнтом 14,50. Нічия - 6,70.
Експерти вважають, що в матчі "Славії" і "Зорі" буде забито не менше трьох голів. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1,47. На тотал менше 2,5 коефіцієнт 2,70.
Найбільш вірогідним результатом зустрічі є перемога "Славії" з рахунком 3:0. Коефіцієнт на такий результат - 7,80.
Славія - Зоря: трансляція
Поєдинок кваліфікації Ліги Європи між "Славією" і "Зорею" на території України в прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН і Youtube канал FootballHub.
Також пряму трансляцію цієї зустрічі можна подивитися безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Додамо, що переможець пари "Славія" - "Зоря" вийде в груповий раунд Ліги Європи, а команда, яка програє, потрапить в груповий раунд Ліги конференцій.