"Зоря" побореться з чеською "Славією" за путівку в груповий раунд Ліги Європи.

У четвер, 24 серпня, відбудеться поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, в якому "Славія" прийме луганську "Зорю".

Гра пройде на стадіоні "Фортуна Арена" в Празі.

Луганська "Зоря" потрапила в раунд плей-офф Ліги Європи автоматично, як бронзовий призер минулого сезону УПЛ.

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Чеський клуб на попередній стадії турніру вибив український "Дніпро-1". Перша гра в Празі завершилася розгромною перемогою "Славії" з рахунком 3:0, а в матчі - відповіді команди зіграли внічию - 1:1.

Славія - Зоря: прогноз

Беззаперечним фаворитом першої цієї зустрічі, на думку аналітиків, є чеський клуб. Ставки на перемогу "Славії" приймаються з коефіцієнтом 1,20. Перемога "Зорі" оцінюється коефіцієнтом 14,50. Нічия - 6,70.

Експерти вважають, що в матчі "Славії" і "Зорі" буде забито не менше трьох голів. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1,47. На тотал менше 2,5 коефіцієнт 2,70.

Найбільш вірогідним результатом зустрічі є перемога "Славії" з рахунком 3:0. Коефіцієнт на такий результат - 7,80.

Славія - Зоря: трансляція

Поєдинок кваліфікації Ліги Європи між "Славією" і "Зорею" на території України в прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН і Youtube канал FootballHub.

Також пряму трансляцію цієї зустрічі можна подивитися безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Додамо, що переможець пари "Славія" - "Зоря" вийде в груповий раунд Ліги Європи, а команда, яка програє, потрапить в груповий раунд Ліги конференцій.

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