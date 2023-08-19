"Славія" зіграє проти "Зорі" за путівку до групового раунду Ліги Європи-2023/24.

В рамках раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи празька "Славія" зіграє проти луганської "Зорі".

Головний тренер чеського клубу Індржих Трпішовскі висловився щодо майбутнього протистояння з бронзовим призером минулого сезону УПЛ.

"Парадокс: у четвертому раунді ми зустрінемося з командою, яка в турнірній таблиці чемпіонату України фінішувала на одне місце нижче "Дніпра-1". Я вважаю, що це аномалія, але це добре для нас.

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Український футбол дуже знаковий, схожий. Ми ще детально не розбирали наступного суперника (хоча вже вислали наших розвідників), проте виглядає так, що це команда за типом дуже схожа на "Дніпро-1". Зрештою, перевагою буде і те, що нам не доведеться далеко їхати", - наводить слова Індржиха Трпішовскі офіційний сайт "Славії".

Нагадаємо, "Славія" в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи за сумою двох матчів вибила "Дніпро-1". Перша гра закінчилася розгромною перемогою чеського клубу з рахунком 3:0, у матчі - відповіді команди розійшлися миром - 1:1.

Перший поєдинок між "Славією" і "Зорею" відбудеться в четвер, 24 серпня, о 20:00 в Празі. Матч-відповідь - через тиждень у польському Любліні.

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