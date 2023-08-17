У кваліфікації Ліги Європи чеська "Славія" здолала українську команду.

У четвер, 17 серпня, у Кошиці (Словаччина) на полі місцевої футбольної арени пройшов матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому "Дніпро-1" грав із празькою "Славією".

У першій зустрічі команд із рахунком 3:0 на своєму полі перемогла "Славія". У другій грі було зафіксовано нічию (1:1), і "Дніпро-1" вибув із Ліги Європи.

Далі дніпряни продовжать виступи у 4-му раунді Ліги конференцій, де їх суперником буде "Спартак" Трнава (Словаччина). Ця команда за сумою двох матчів пройшла польський "Лех" із Познані (1:2 у гостях та 3:1 удома).

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Матчі Q4 Ліги конференцій пройдуть 24 та 31 серпня 2023 року. Цікаво, що обидва матчі пройдуть у Словаччині. Перший матч дніпряни проведуть на виїзді, у Трнаві, а другий – на умовно домашній арені у Кошиці.

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Нагадаємо, що "Дніпро-1" у кваліфікації ЛЧ поступився грецькому "Панатінаїкосу".

У четвертому раунді ЛК також зіграє "Динамо" - на киян там очікує стамбульський "Бешикташ".

Цікаво, що у четвертому раунді Ліги Європи луганська "Зоря" зіграє проти празької "Славії".

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