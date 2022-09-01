Тарас Качараба забив свій перший гол за "Славію" в новому сезоні чемпіонату Чехії.

У середу, 31 серпня, в рамках шостого туру чемпіонату Чехії з футболу "Славія", кольори якої захищає українець Тарас Качараба, приймала на своєму полі "Тепліце". Гра завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 6:0.

27-річний український футболіст потрапив до стартового складу "Славії" на цей матч. На 61-й хвилині Тарас ударом головою забив гол, замкнувши флангову передачу Томаша Голеша. Після точного удару у виконанні українця рахунок у грі став 4:0 на користь празького колективу.

Також у складі "Славії" в матчі з "Тепліце" голи забивали Ондржей Лінгр, Мозес Усор і Лукаш Провод, дубль на рахунку Станіслава Тецла.

"Славія" Прага - "Тепліце" - 6:0

Голи: Лінгр, 21, Тецл, 24, 50, Качараба, 61, Усор, 64, Провод, 86

Відео голу Качараби:

Додамо, що для захисника збірної України це перша результативна дія в сезоні за 7 матчів у складі "Славії" у всіх турнірах.

Команда українського захисника в таблиці чемпіонату Чехії займає 1 місце, маючи в активі 15 очок. Вона на два пункти випереджає "Вікторію Пльзень".

Раніше УНІАН повідомляв, що півзахисник збірної України з футболу Руслан Малиновський відзначився ефектним голом ударом з дальньої дистанції в грі серії А проти "Мілана".

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