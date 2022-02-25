Тарас Качараба отримав капітанську пов'язку.

Празька "Славія" вийшла на матч Ліги конференцій у символічних футболках. Чеський клуб одягнув "синьо-жовті" футболки із Тризубом та написом "Ми з Україною".

Додамо, що "Славія" у рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій перемогла турецький "Фенербахче" (3:2). Це був матч-відповідь, а в першому протистоянні був зафіксований такий самий рахунок на користь чехів.

За "Славію" грають двоє українців: Максим Таловєров і Тарас Качараба. Останній отримав капітанську пов'язку на цей поєдинок.

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