Чеська Славія одягла символічну форму / фото ФК Славія
Празька "Славія" вийшла на матч Ліги конференцій у символічних футболках. Чеський клуб одягнув "синьо-жовті" футболки із Тризубом та написом "Ми з Україною".
Додамо, що "Славія" у рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій перемогла турецький "Фенербахче" (3:2). Це був матч-відповідь, а в першому протистоянні був зафіксований такий самий рахунок на користь чехів.
За "Славію" грають двоє українців: Максим Таловєров і Тарас Качараба. Останній отримав капітанську пов'язку на цей поєдинок.
Тарас Качараба
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