За українського захисника заплатили 20 мільйонів.

Чеська "Славія" оголосила про трансфер центрального захисника збірної України Тараса Качараби.

Про це повідомляє офіційний сайт празького клубу.

Тепер Качараба захищатиме кольори "Славії" як повноцінний гравець команди. Минулого року українець провів у Празі на правах оренди.

Українець підписав контракт на три роки - до грудня 2024 року. Трансфер обійшовся в 20 мільйонів крон (близько 800 тисяч євро).

Читайте такожЛуганську Зорю покинув найкращий бомбардир командиКачараба перебував в оренді в "Славії" з ліберецького "Слована". Празький клуб мав право викупити гравця, чим скористався за день до дедлайну.

Український захисник прокоментував свій перехід:

"Я дуже радий продовжити співпрацю зі "Славією". У нас був фантастичний рік, в якому ми разом пережили ряд дивовижних подій. З нетерпінням чекаю можливості рухатися далі. У нас багато роботи", – сказав Качараба.

Тарас Качараба: кар'єра