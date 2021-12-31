Чеська "Славія" оголосила про трансфер центрального захисника збірної України Тараса Качараби.
Про це повідомляє офіційний сайт празького клубу.
Тепер Качараба захищатиме кольори "Славії" як повноцінний гравець команди. Минулого року українець провів у Празі на правах оренди.
Українець підписав контракт на три роки - до грудня 2024 року. Трансфер обійшовся в 20 мільйонів крон (близько 800 тисяч євро).
Читайте такожЛуганську Зорю покинув найкращий бомбардир командиКачараба перебував в оренді в "Славії" з ліберецького "Слована". Празький клуб мав право викупити гравця, чим скористався за день до дедлайну.
Український захисник прокоментував свій перехід:
"Я дуже радий продовжити співпрацю зі "Славією". У нас був фантастичний рік, в якому ми разом пережили ряд дивовижних подій. З нетерпінням чекаю можливості рухатися далі. У нас багато роботи", – сказав Качараба.
Тарас Качараба: кар'єра
- Першим клубом Тараса був львівський УФК, в 2012 році він пішов у донецький "Шахтар".
- В Україні на правах оренди виступав за "Говерлу" та кропивницьку "Зірку".
- Взимку 2018 року перейшов на правах оренди в ліберецький "Слован". З яким у 2019 році уклав повноцінний контракт.
- За "Слован" українець зіграв 97 матчі і забив 5 голів, а також віддав дві гольові передачі.
- У січні 2021 року Качараба перебрався до "Славії" на правах оренди. За Празький клуб український захисник зіграв 34 матчі і відзначився одним забитим голом.
- 8 вересня 2021 року Качараба дебютував у збірній України в товариському матчі проти Чехії, вийшовши в стартовому складі.