Дніпро-1 та луганська Зоря можуть зустрітися в плей-офф раунді чемпіонату.

Клуби "Дніпро-1" та луганська "Зоря", що посіли друге та третє місця за підсумками попереднього сезону української Прем'єр-ліги, можуть зустрітися у поєдинку під час плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону 2023/24. Таку можливість їм надають результати жеребкування, що відбулося у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському місті Ньйон.

Так, "Дніпро-1" має здолати празьку "Славію" у третьому раунді, матчі якого відбудуться 10 та 17 серпня. Переможець цього протистояння зустрінеться із луганською "Зорею" 24 та 31 серпня.

Якщо українське дербі таки відбудеться, це означатиме гарантоване потрапляння одного українського клубу до групового етапу Ліги Європи. Якщо ж дніпряни поступляться пражанам, то потраплять у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій.

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Загалом же плей-офф кваліфікація (ігрові дні 24 та 31 серпня) за вихід до Ліги Європи виглядає наступним чином:

переможець пари "Славія" (Прага, Чехія) / "Дніпро-1" (Україна) – "Зоря" (Луганськ, Україна)

переможець пари "Олімпіакос" (Греція) / "Генк" (Бельгія) – "Чукарічки" (Сербія)

"Юніон" (Сент-Жилуаз, Бельгія) – "Лугано" (Швейцарія)

переможець "Астана" (Казахстан) / "Лудогорець" (Болгарія) – "Аякс" (Нідерланди)

переможець "Жальгіріс" (Вільнюс, Литва) / "Хеккен" (Швеція) – "Абердін" (Шотландія)

переможець "Зрінськи" (Боснія) / "Брейдаблік" (Ісландія) – "ЛАСК" (Австрія)

переможений у парі "Клаксвік" (Фарери) / "Мольде" (Норвегія) – переможець "Шериф" (Молдова) / "БАТЕ" (Білорусь)

переможений "Олімпія" (Любляна, Словенія) / "Галатасарай" (Туреччина) – переможець "Карабах" (Азербайджан) / "ХІК" (Гельсінкі, Фінляндія)

переможений "Слован" (Братислава, Словаччина) / "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) – переможений "Ракув" (Польща) / "Аріс" (Лімасол, Кіпр)

переможений "АЕК" (Афіни, Греція) / "Динамо" (Загреб, Хорватія) – переможений "Копенгаген" (Данія) / "Спарта" (Прага, Чехія)

Що стосується результатів жеребкування до плей-офф Ліги конференцій, то тут теж в теорії можуть виступити одразу два українські клуби.

Так, "Дніпро-1" опиниться в турнірі, якщо програє празькій "Славії" у Q3 Ліги Європи. Його суперником в такому випадку стане переможець пари "Лех" (Познань, Польща) / "Спартак" (Трнава, Словаччина).

А ось "Динамо" вийде в цей раунд, якщо переможе грецький "Аріс" у третьому раунді Ліги конференцій. Після цього йому належить зустрітися з переможцем пари "Бешикташ" (Туреччина) / "Нефтчі" (Баку, Азербайджан)

Матчі 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій також пройдуть 24 та 31 серпня.

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