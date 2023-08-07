ЧС-2023 є найбільшим жіночим футбольним турніром в історії.

Чемпіонат світу з футболу серед жінок, який в ці дні проходить у Новій Зеландії та Австралії, встановив абсолютний рекорд з відвідуваності, пише Reuters.

У неділю, 6 серпня, коли на Прямокутному стадіоні у Мельбурні, Австралія збірна Швеції перемогла збірну Сполучених Штатів Америки в серії пенальті в 1/8 фіналу чемпіонату, подивитися на запекле змагання прийшли 27 706 уболівальників. Загальна кількість уболівальників, що відвідати турнір, сягнула рекордних 1 367 037.

Попередній рекорд відвідуваності – 1 353 506 глядачів – було встановлено на Чемпіонаті світу з футболу серед жінок 2015 року, у якому брали участь 24 команди.

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Останній Чемпіонат світу з футболу серед жінок, що відбувся у Франції чотири роки тому, зібрав 1 131 312 уболівальників. Середня аудиторія на 52 індивідуальних матчах була близько 22 тисяч осіб.

Чемпіонат світу з футболу серед жінок 2023

З 20 липня по 20 серпня в океанічних регіонах Австралії та Нової Зеландії триває Чемпіонат світу з футболу серед жінок 2023 року.

Він став найбільшим жіночим футбольним турніром в історії. У ньому вперше беруть участь 32 команди (а не 24, як було на попередньому ЧС-2019). Загальна кількість матчів – 64 (52 з них вже відбулися).

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