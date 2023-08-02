У футболіста діагностований струс мозку та достатньо глибокий поріз на шиї.

Воротар футбольного клубу "Дніпро-1" Євгеній Волинець вибув на декілька тижнів та пропустить початок сезону після отриманої травми голови в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти грецького "Панатінаїкоса".

Як повідомляє прес-служба "Дніпро-1", через зіткнення з нападником у голкіпера був діагностований струс мозку та достатньо глибокий поріз на шиї. Більш точний термін відновлення буде визначений у процесі реабілітації.

Зазначається, що Волинець зазнав моторошної травми після зіткнення з гравцем "Панатінаїкосу" у вчорашньому матчі Ліги чемпіонів та був одразу направлений до лікарні в Афінах. Після обстеження та надання допомоги він повернувся до розташування команди.

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"Почуваюся вже трохи краще і сподіваюсь незабаром повернутися до ладу. Вчора, поки був у лікарні, передивився той епізод, та разом з лікарем стежили за розвитком подій у матчі. Хлопці молодці, добре грали. Хочу їм подякувати за підтримку, зараз це дуже важливо для мене", – зазначив воротар.

Зараз Євген Волинець разом з командою вирушив до України.

Дніпро-1 - останні новини

1 серпня "Дніпро-1" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів грецькому "Панатінаїкосу" з рахунком 3:5.

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Панатінаїкос" зіграє проти французького "Марселя", за який виступає українець Руслан Маліновський. "Дніпро-1" спустився до Ліги Європи, де у третьому раунді кваліфікації зіграє проти чеської "Славії".

При цьому стало відомо, що перед матчем кваліфікації проти грецького "Панатінаїкоса" сталося масове отруєння серед персоналу "Дніпро-1"

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