Матч-відповідь команди зіграють 31 серпня.

У середу, 23 серпня, відбувся перший поєдинок раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, в якому "Спартак" Трнава приймав "Дніпро-1".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Антона Малатинського" і завершилася з рахунком 1:1.

Перший тайм команди закінчили без забитих голів. Ще на старті зустрічі "Дніпро-1" залишився в меншості - червону картку на 5-й хвилині отримав Едуард Сарапій.

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На початку другого тайму господарі поля повели в рахунку - гол з передачі Еріка Даніеля забив Келвін Офорі. На 67-й хвилині зустрічі "Дніпру-1" вдалося зрівняти рахунок у грі - пенальті реалізував Олександр Піхальонок.

На 89-й хвилині зустрічі "Дніпро-1" залишився вдев'ятьох - вилучений з поля був Ігор Когут.

"Спартак" Трнава - "Дніпро-1" - 1:1

Голи: Офорі, 55 - Піхальонок, 67 пен

"Спартак": Такач, Коша, Штетіна, Міковіч (Азанго, 82), Коштрна, Прохазка (Штефанек, 46), Жельковіч (Баінович, 82), Буката (Осені, 46), Офорі, Даніель, Джурічін (Рістовскі, 46)

"Дніпро-1": Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок (Горін, 87), Рубчинський (Когут, 59), Горбунов (Каплієнко, 59), Лєднєв (Філіппов, 72), Гуцуляк

Попередження: Даніель, 13, Буката, 45+7, Офорі, 53 Осені, 59 - Сваток, 45+7, Рубчинський, 45+8, Когут, 74

Вилучення: Сарапій, 9, Когут, 89 (друга жовта)

Відзначимо, що "Дніпро-1" грав цей поєдинок без головного тренера. Тимчасово виконуючим обов'язки наставника команди виконує Валерій Городов.

Нагадаємо, після сенсаційної поразки в УПЛ від київської "Оболоні" (1:2) Олександр Кучер оголосив про свою відставку з поста головного тренера "Дніпра-1". Очікується, що найближчим часом команду очолить молодий іспанський фахівець Гонсало Гарсія.

Матч-відповідь команди зіграють 31 серпня. Переможець цієї пари вийде в груповий раунд Ліги конференцій-2023/24, для команди, яка програє єврокубковий сезон закінчиться.

Чинним переможцем Ліги конференцій є лондонський "Вест Хем". У фіналі турніру в минулому сезоні англійський клуб переміг "Фіорентину" (2:1).

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