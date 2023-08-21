"Дніпро-1" готується до матчу кваліфікації Ліги конференцій без головного тренера.

У середу, 23 серпня, відбудеться перший поєдинок в рамках плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, в якому "Спартак" Трнава зіграє проти "Дніпра-1".

Зустріч команд пройде на стадіоні "Антона Малатинського" в Трнаві (Словаччина).

"Дніпро-1" потрапив до раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, вилетівши з Ліги Європи. Команда під керівництвом Олександра Кучера програла за сумою двох ігор чеській "Славії" (0:3, 1:1).

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Після вильоту з ЛЕ "Дніпро-1" в рамках УПЛ сенсаційно програв київській "Оболоні". Після цієї поразки головний тренер команди Олександр Кучер подав у відставку. Таким чином, "Дніпро-1" поки не має наставника.

Очікується, що команду очолить 39-річний іспанський фахівець Гонсало Гарсія. Він має 3 роки досвіду роботи в ролі головного тренера. Рік він пропрацював у голландському "Твенте", ще 2 роки - у хорватській "Істрі 1961". На його рахунку 97 матчів у національних чемпіонатах, в яких його команди здобули 25 перемог і 28 нічиїх.

"Спартак" Трнава вийшов у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, сенсаційно перемігши польський "Лех" у 3-му раунді (1:2, 3:1).

Спартак Трнава - Дніпро-1: прогноз

Фаворитом у першому поєдинку, на думку аналітиків, є словацький клуб. Так, ставки на перемогу "Спартака" приймаються з коефіцієнтом 2,45. Перемога "Дніпра-1" оцінюється коефіцієнтом 3,00. Нічия - 3,20.

Найбільш вірогідним результатом першого матчу є нічия з рахунком 1:1. Коефіцієнт на такий результат - 7,00.

Відзначимо, що фаворитом в цій парі все ж вважається "Дніпро-1". Так, коефіцієнт на прохід до наступного раунду Ліги конференцій на український клуб - 1,54. У той час як шанси словацького клубу оцінюють коефіцієнтом 2,47.

Спартак Трнава - Дніпро-1: трансляція

Поєдинок плей-офф раунду кваліфікації Ліги конференцій між "Спартаком" і "Дніпром-1" на території України в прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН і Youtube-канал FootballHub.

Також трансляція цієї зустрічі буде доступна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Додамо, що переможець пари "Спартак" Трнава - "Дніпро-1" вийде в груповий раунд Ліги конференцій. Для команди, яка програє, єврокубковий сезон буде завершено.

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