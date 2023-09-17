"Колос" зіграв внічию з дніпрянами.

У неділю, 17 вересня, відбувся поєдинок сьомого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро-1" протистояв "Колосу".

Гра проходила на стадіоні "Дніпро Арена" в Дніпрі і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Це був дебютний матч для відомого тренера Юрія Максимова на посаді головного тренера "Дніпра-1". Він очолив команду після звільнення Олександра Кучера.

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Після семи зіграних турів в активі "Колосу" 9 набраних очок. Клуб з Ковалівки займає 8-у позицію в турнірній таблиці УПЛ. "Дніпро-1" з 6 балами йде на 12-й сходинці, проте у дніпрян на дві гри менше.

У наступному турі УПЛ "Дніпро-1" зіграє проти "Зорі", а "Колос" зустрінеться з "Металістом 1925".

Дніпро-1 – Колос – 1:1

Голи: Гуцуляк (68) - Салабай (61)

Дніпро-1: Волинець, Сарапій, Сваток, Кравець, Танчик (Мірошніченко, 70), Бабенко, Рубчинський, Когут, Піхальонок, Є.Пасіч (Лєднєв, 55), Гуцуляк (Філіппов, 84)

Колос: Фесюн, Бондаренко, Чорноморець, Золотов, Цуріков, Лучкевич, Мілько, Демченко, Велетень (Мякушко, 70), Дієго (Болбат, 75), Салабай (Безбородько, 75, Попов, 90+4)

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