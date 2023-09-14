Юрій Максимов підписав з "Дніпром-1" контракт на два роки.

СК "Дніпро-1", який раніше звільнив з посади головного тренера Олександра Кучера, визначився з новим наставником.

Віце-чемпіонів минулого сезону УПЛ очолив відомий український фахівець Юрій Максимов. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

54-річний тренер підписав з "Дніпром-1" контракт на два роки. Фінансові умови угоди не розголошуються.

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До тренерського штабу Юрія Максимова увійшли: помічники головного тренера Сергій Ревут і Микола Іщенко, тренер воротарів Микола Медін і тренер з фізичної підготовки Євген Баришніков.

Попереднім клубом новоспеченого наставника "Дніпра-1" був "Звягель", який виступає у Другій лізі України. Максимов домовився про дострокове розірвання контракту зі "Звягелем" заради роботи в "Дніпрі-1".

Відзначимо, що в нинішньому сезоні справи у "Дніпра-1" йдуть погано. Команда займає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши всього 5 очок за чотири зіграних матчі.

Крім того, "Дніпро-1" послідовно вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій. Український клуб став першою командою в історії єврокубків, якій підкорилося подібне "досягнення".

Юрій Максимов відомий своєю роботою з такими клубами як "Оболонь", "Кривбас", донецький "Металург" і "Ворскла". Разом з полтавським клубом 54-річний фахівець доходив до фіналу Кубка України.

Додамо, що дебютувати в ролі головного тренера "Дніпра-1" Максимов зможе 17 вересня в рамках 7-го туру УПЛ проти "Колоса".

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