Підопічні Романа Григорчука вирішили результат зустрічі ще в першому таймі, забивши 4 м'ячі.

У п'ятницю, 22 вересня, відбувся поєдинок восьмого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" зустрічався з "Олександрією".

Гра проходила на стадіоні "Ніка" і завершилася розгромною перемогою "моряків" з рахунком 5:1.

Підопічні Романа Григорчука вирішили результат цієї зустрічі ще в першій половині гри, забивши чотири голи. У складі одеського клубу відзначилися Віталій Єрмаков, Андрій Штогрин, Орест Кузик і Богдан Бойчук.

На 73-й хвилині гри "Олександрії" вдалося один м'яч відіграти - відзначився Антон Кравченко. Але уникнути погрому підопічним Руслана Ротаня не вдалося. На 77-й хвилині Гай Хадіда забив п'ятий м'яч "Чорноморця", поставивши крапку в цій грі.

"Олександрія" - "Чорноморець" - 1:5

Голи: Кравченко, 73 - Єрмаков, 11, Штогрін, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда, 77

"Олександрія": Н.Шевченко, Кравченко, Савченко (Шостак, 46), Ковалець (Смирний, 85), Микитишин (Шулянський, 46), Сігєєв, Ернандес, Кулаковський (Андрійчук, 46), Білошевський, Джевані (Безерра, 70), Копина

"Чорноморець": Варакута, В. Єрмаков, Гучек, Путря (Ухань, 84), Брагару, Васильєв (Салюк, 84), Кузик, Дада (Хадіда, 74), Штогрін (Бадібанга, 69), Ієде, Бойчук (Вакула, 74)

Попередження: Сігєєв (66) – Васильєв (42)

Огляд матчу:

"Чорноморець" набрав 15 очок і піднявся на друге місце в турнірній таблиці першості України. "Олександрія" з 8 балами займає десяту позицію.

У наступному турі УПЛ "Чорноморець" зіграє проти луганської "Зорі" (30 вересня), а "Олександрія" зустрінеться з київським "Динамо" (1 жовтня).

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