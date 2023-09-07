Футболісти збірної України / фото уаф

У суботу, 9 вересня, відбудеться поєдинок п'ятого туру відбору на Євро-2024 з футболу між збірними України та Англії. 

Гра пройде на стадіоні "Тарчинські Арена" в польському Вроцлаві.

Збірні Англії вже зустрічалися в рамках відбіркового циклу на чемпіонат Європи-2024. У першому турі підопічні Гарета Саутгейта впевнено виграли у "синьо-жовтих" з рахунком 2:0. Голи забивали Харрі Кейн і Букайо Сака. 

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У збірної Англії є кадрові проблеми перед грою проти України. Через травми англійцям не допоможуть захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд і півзахисник "Манчестер Сіті" Джек Гріліш. 

Втрати є і в складі збірної України. Поєдинок проти "трьох левів" пропустить Микола Шапаренко

Україна - Англія: трансляція

Поєдинок національних команд України та Англії транслюватиметься в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів.

Крім того, матч Україна - Англія в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, збірна України зіграла три матчі в рамках відбору на Євро-2024 і з 6 очками займає друге місце в групі С. Збірна Англії здобула 4 перемоги в 4 іграх і з 12 балами лідирує в групі. 

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