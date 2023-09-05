Джек Ґріліш і Трент Александер-Арнольд потрапили у лазарет.

Англійська федерація футболу повідомила, що гравці національної збірної Джек Ґріліш та Трент Александер-Арнольд не допоможуть команді у вересневих матчах відбору до Євро-2024.

Причиною цього є травми. Александер-Арнольд зазнав ушкодження задньої поверхні стегна у матчі з "Астон Віллою". Ступінь травми поки що невідома, але лікарі вважають, що захиснику буде краще пропустити збір національної команди.

Через проблеми зі стегном за Англію також не зіграє півзахисник "Манчестер Сіті" Джек Ґріліш. Через цю проблему він також пропустив попередній матч "містян" з "Фулгемом".

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У зв'язку з цим до збірної було довикликано захисника "Ньюкасла" Кірана Тріпп'єра.

Україна - Англія: перед матчем

У суботу, 9 вересня, відбудеться поєдинок п'ятого туру відбору на Євро-2024 з футболу між збірними України та Англії.

12 вересня "жовто-сині" проведуть матч проти Італії.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров визначився зі складом, який готуватиметься до ігор відбору на ЧЄ-2024 проти команд Англії та Італії.

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