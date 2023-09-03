Підопічні Юргена Клоппа без проблем розібралися з "Астон Віллою".

У неділю, 3 вересня, відбувся поєдинок четвертого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" приймав "Астон Віллу".

Гра проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася розгромною перемогою "червоних" з рахунком 3:0.

Господарі поля повели в рахунку вже на 3-й хвилині зустрічі - гол приголомшливим ударом з лінії штрафного забив Угорський півзахисник Домінік Собослай.

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На 22-й хвилині "Ліверпулю" вдалося подвоїти перевагу - гол у власні ворота забив Метті Кеш.

На початку другого тайму підопічні Юргена Клоппа забили третій м'яч - відзначився Мохамед Салах.

"Ліверпуль" - "Астон Вілла" - 3:0

Голи: Собослай, 3, Кеш, 22 аг, Салах, 55

Перемога в цій грі дозволила "Ліверпулю" вийти на 3-е місце в турнірній таблиці. В активі команди Юргена Клоппа 10 набраних очок. "Астон Вілла" з 6 балами йде на 11-му рядку.

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" зіграє проти "Вулверхемптона", а "Астон Вілла" зустрінеться з "Крістал Пелас".

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