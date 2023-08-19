Команда Іллі Забарного першою повела в рахунку, але взяти очки не змогла.

У суботу, 19 серпня, відбувся поєдинок другого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Борнмут" протистояв "Ліверпулю".

Гра проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася перемогою команди Юргена Клоппа з рахунком 3:1.

Рахунок у грі був відкритий на 3-й хвилині зустрічі - гол з передачі Домініка Соланке забив форвард "Борнмута" Антуан Семеніо.

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На 28-й хвилині гри господарі поля зрівняли рахунок - відзначився Луїс Діас. А вже на 36-й хвилині Мохамед Салах вивів "Ліверпуль" вперед.

На 58-й хвилині гри "Ліверпуль" залишився в меншості - пряму червону картку за грубий фол отримав Макаллістер. Проте, навіть маючи на одного гравця менше, "червоним" вдалося забити третій м'яч - відзначився Діогу Жота.

"Ліверпуль" - "Борнмут" - 3:1

Голи: Діас, 28, Салах, 36, Жота, 62 - Семеніо, 3

"Ліверпуль": Аліссон, Трент (Гомес, 76), Конате, ван Дейк, Робертсон, Собослай, Макаллістер, Гакпо (Ендо, 63), Салах (Цімікас, 87), Жота (Елліот, 76), Діас (Нуньєс, 87)

"Борнмут": Нето, Ааронс, Забарний, Сенесі (Траоре, 84), Керкез, Білінг, Ротвелл (Келлі, 76), Семеніо (Брукс, 76), Крісті (Мур, 63), Ентоні (Клюйверт, 63), Соланке

Попередження: Аліссон, 9 - Семеніо, 16, Ентоні, 26, Нето, 35

Видалення: Макаллістер, 58 (пряма червона)

Відзначимо, що Ілля Забарний відіграв у складі "Борнмута" весь матч. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українського захисника в 6,8 бала. Це найкраща оцінка серед захисників "вишень". Найкращим же гравцем зустрічі став воротар "Борнмута" Нето, який отримав 8,3 бала.

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" зіграє проти "Ньюкасла", а "Борнмут" поміряється силами з "Тоттенхемом". Обидві гри заплановані на 27 серпня.

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