Клуб Іллі Забарного до нового сезону готуватиметься з новим тренером.

Захисник національної збірної України Ілля Забарний, який захищає кольори "Борнмута", залишився без головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, наставник "вишеньок" Гарі О'ніл був відправлений у відставку.

"Досягнення Гарі в минулому сезоні - це те, за що я завжди буду йому вдячний. Його чекає довга кар'єра головного тренера або менеджера, але ми вважаємо, що зараз в інтересах нашого футбольного клубу буде зміна тренера", - заявив власник "Борнмута" Білл Фолі.

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Гарі О'Ніл був призначений головним тренером "Борнмута" по ходу сезону-2022/23. На цій посаді він змінив Скотта Паркера.

Під керівництвом 40-річного фахівця "вишеньки" зіграли 25 матчів (7 перемог, 2 нічиїх і 16 поразок).

"Борнмуту" вдалося зберегти прописку в АПЛ, фінішувавши на 15-й сходинці.

Повідомляється, що про призначення нового головного тренера буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, Ілля Забарний перейшов в "Борнмут" з київського "Динамо" в січні цього року за 25 мільйонів євро. На рахунку українця п'ять матчів у складі "Борнмута" в рамках англійської Прем'єр-ліги.

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