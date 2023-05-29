"Лестер" став другим чемпіоном АПЛ, який вилетів з елітного дивізіону.

У неділю, 28 травня, відбувся матч 38-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Евертон" приймав "Борнмут".

Гра пройшла на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Результат зустрічі вирішив гол, який забив Абдулає Дукуре на 57-й хвилині матчу. Малійський футболіст відправив м'яч у сітку воріт суперника потужним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Евертон - Борнмут 1:0

Гол: Дукуре, 57

Огляд матчу:

Відзначимо, що в складі "Борнмута" весь матч відіграв український захисник Ілля Забарний. За цю гру він отримав оцінку 6,4 бала від статистичного порталу WhoScored. Захисник "Евертона" Віталій Миколенко пропускав цей поєдинок через травму.

Додамо, що в паралельній зустрічі "Лестер" зустрічався з "Вест Хемом" і сподівався, що "Борнмут" зможе відібрати очки у "Евертона".

І хоча "лисиці" перемогли свого опонента, вони не отримали потрібний результат в Ліверпулі, а тому Варді і компанія повернуться в Чемпіоншип, відставши від рятівного місця всього на два очки.

Варто відзначити, що "Лестер" став другим чемпіоном АПЛ, який вилетів в Чемпіоншип. Раніше це зробив "Блекберн".

Також в Чемпіоншип вилетів "Лідс Юнайтед". Підопічні Сема Еллардайса в заключному турі приграли на своєму полі "Тоттенхему" з рахунком 1:4.

"Лестер" - "Вест Хем" - 2:1

Голи: Барнс, 34, Фас, 62 - Форналс, 79

"Лідс" - "Тоттенхем" - 1:4

Голи: Гаррісон, 67 - Кейн, 2, 69, Порро, 47, Моура, 90+5

Нагадаємо, чемпіоном АПЛ сезону-2022/2023 став "Манчестер Сіті". Команда Пепа Гвардіоли набрала 89 балів і випередила лондонський "Арсенал" на п'ять очок. Третє місце за підсумками сезону АПЛ зайняв "Манчестер Юнайтед", четвертим фінішував "Ньюкасл". Саме ці чотири клуби представлять Англію в наступному сезоні Ліги чемпіонів.

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