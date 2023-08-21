Збірна України зіграє 9 вересня проти Англії і 12 вересня проти Італії.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров визначився зі складом "синьо-жовтих", який готуватиметься до ігор відбору на ЧЄ-2024 проти команд Англії та Італії.

У розташування національної команди 49-річний фахівець викликав 25 футболістів. Примітно, що в основному списку викликаних гравців немає представників українських клубів, крім "Динамо" і "Шахтаря".

Відзначимо, що до складу збірної України повертається гравець лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко, який пропустив минулий збір "синьо-жовтих" через травму.

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Також виклик до збірної України отримали Микола Шапаренко і нападник бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук, який напередодні відзначився хет-триком у матчі Ліги чемпіонів.

Склад збірної України:

Воротар: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія)

Захисник: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар"), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія)

Півзахисник: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (всі - "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі - "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія)

Нападник: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо")

У резевний список потрапили: Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва – СК "Дніпро-1"), Арсеній Батагов ("Зоря"), Данило Сікан ("Шахтар"). Вони зможуть приєднатися до команди, якщо хтось із головного списку отримає травму.

Нагадаємо, збірна України у вересні зіграє два матчі в рамках відбору на ЧЄ-2024 з футболу. 9 вересня "синьо-жовті" в польському Вроцлаві приймуть національну команду Англії, а 12 вересня в Мілані зіграють проти збірної Італії.

У турнірній таблиці групи С кваліфікації Євро-2024 збірна України з 6 балами посідає друге місце. Лідирує в групі Англія, яка набрала 12 очок за 4 зіграних гри. У Італії та Північної Македонії по 3 очки, у Мальти - 0.

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