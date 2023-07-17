Макс Кілман може зіграти за збірну України.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився своєю думкою про запрошення в національну команду англійського футболіста з українським корінням Макса Кілмана, який грає за "Вулвергемптон".

49-річний фахівець підтвердив, що молодий захисник є кандидатом у збірну, але для початку потрібно залагодити питання з його футбольним громадянством.

"Так, Кілман - це кандидат у збірну України. Але у нас багато гідних кандидатів на позицію центрального захисника.

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Я не юрист, і не можу оцінити, як скоро у нього буде можливість грати за команду.

Кілмана я почну розглядати не раніше, ніж він отримає українське футбольне громадянство. Можливо, в УАФ знають, як рухається це питання.

У нас багато сильних кандидатів, деякі з них вже зараз добре грають в Європі. Ніхто з тренерів не відмовиться від хорошого гравця. Про Кілмана давайте поговоримо після того, як він отримає громадянство. Він виступав за англійську збірну з міні-футболу", - наводить слова Реброва FanDay.

Відзначимо, що вперше про натуралізацію Кілмана заговорили ще коли збірну України очолював Андрій Шевченко.

Повідомлялося, що Кілман отримав український паспорт, однак заграти його за збірну України ФІФА не дозволила, оскільки він зіграв вісім матчів за збірну Англії з міні-футболу.

За "Вулвергемптон" Макс Кілман грає з 2018 року. У складі "вовків" він зіграв 107 матчів, забив один гол і віддав 2 гольові передачі.

Цього літа Кілман може покинути англійський клуб і перейти в "Наполі". Чинний чемпіон Італії пропонує за захисника 35 мільйонів євро.

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