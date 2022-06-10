Макс Кілман зізнався, що Андрій Шевченко хотів бачити його у складі збірної України.

Футболіст англійського "Вулверхемптона" Макс Кілман, який отримав українське громадянство, нагадав, як не зміг отримати право виступати за збірну України на міжнародному рівні.

Захисник зізнався, що розмовляв з Андрієм Шевченком, і той розраховував на нього в майбутньому.

"Це божевілля. Шевченко говорив зі мною і сказав, що бажає бачити мене в національній команді України. Я погодився і почав готувати документи. У мене були виступи за англійську футзальну збірну в офіційних матчах кваліфікації, тому нічого не вдалося.

Будь я пляжним футболістом, я б також не міг грати в міжнародний футбол за іншу країну. Звучить дуже дивно. Це зовсім інший вид спорту, як теніс і настільний теніс.

Я їздив всюди і чекав, коли ФІФА прийме всі рішення, але вони відмовилися. Я думав, що поїду на євро - це було б відмінне завершення сезону. Але цього не сталося. Тепер мій єдиний варіант - збірна Англії", - наводить слова Кілмена The Athletic.

Нагадаємо, що ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій) направила в Українську асоціацію футболу лист з повідомленням, що Кілман не має права грати за збірну України, оскільки він провів 7 офіційних матчів за збірну Англії з футзалу, які теж проходять під егідою ФІФА.

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