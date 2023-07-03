Головний тренер національної команди привітав команду Руслана Ротаня з виходом до півфіналу турніру.

У неділю, 2 липня, молодіжна збірна України виграла у Франції в 1/4 фіналу Євро-2023 з футболу.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров відреагував на тріумф молодіжної команди. 49-річний фахівець привітав команду Руслана Ротаня з виходом до півфіналу молодіжної першості та завоюванням путівки на Олімпіаду-2024.

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"Вихід у півфінал Євро і перемога над однією з найсильніших команд турніру - дуже вагомий привід привітати всіх причетних до нашої молодіжної збірної.

Заслужено здобута путівка в 1/2 фіналу цього турніру і на Олімпійські ігри - насамперед заслуга Руслана Петровича і його тренерського штабу за правильно обраний план на цю гру і гравців за його вдале виконання.

Знаю, що для вас всіх це ніяк не привід зупинитися на досягнутому, так що ми всі продовжуємо вболівати за вас і чекаємо на середу", - написав Ребров в Instagram.

Нагадаємо, підопічні Руслана Ротаня виграли у Франції з рахунком 3:1. "Синьо-жовті" програвали по ходу матчу, пропустивши на 19-й хвилині гол від Раяна Шеркі, але змогли зібратися і переломити хід зустрічі. Перемогу українській "молодіжці" принесли голи Судакова і Бондаренка.

Відзначимо, що завдяки перемозі над французами збірна України завоювала путівку на Олімпіаду-2024. "Синьо-жовті" зіграють на Олімпійських іграх вперше в історії.

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