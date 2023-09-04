Збірна України спробує взяти реванш за поразку в першій грі.

У суботу, 9 вересня, відбудеться поєдинок п'ятого туру відбору на Євро-2024 з футболу між збірними України та Англії.

Гра пройде на стадіоні "Тарчинські Арена" в польському Вроцлаві.

Це буде другий матч команд в рамках кваліфікації Євро-2024. Перша гра відбулася в березні і завершилася перемогою збірної Англії з рахунком 2:0. Тоді збірною україни керував Руслан Ротань.

Відео дня

Після призначення Сергія Реброва на пост головного тренера національної збірної України, "синьо-жовті" зіграли два матчі в рамках відбору на ЧЄ-2024. Обидві зустрічі українська команда виграла - проти Північної Македонії (3:2) і Мальти (1:0).

Збірна Англії в рамках відбору на Євро-2024 здобула 4 перемоги в 4 іграх. Крім України, англійці також перемогли Італію (2:1), Мальту (4:0) і Північну Македонію (7:0).

Україна - Англія: прогноз

Беззаперечним фаворитом цього поєдинку, на думку експертів, є збірна Англії. На перемогу "трьох левів" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,48. Перемога збірної України оцінена коефіцієнтом 7,30. Нічия - 4,40.

Аналітики вважають, що в цьому матчі буде забито не менше двох голів. Коефіцієнт на тотал більше 2 - 1,44. На тотал менше 2 ставки приймають з коефіцієнтом 2,95.

Поставити на гол збірної України в поєдинку проти Англії можна з коефіцієнтом 1,79. Гол підопічних Гарета Саутгейта - 1,13.

Найбільш вірогідним результатом зустрічі аналітики вважають перемогу збірної Англії з рахунком 2:0. На цей результат коефіцієнт 6,60.

Додамо, що путівки до фінальної частини Євро-2024 з футболу отримають команди, які займуть перші і другі місця в групах відбору.

Вас також можуть зацікавити новини: