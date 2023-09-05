УАФ повідомила, що півзахисник "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко не встигне відновитися до матчів відбору Євро-2024 з Англією та Італією.
24-річний українець зазнав ушкодження сухожилля двоголового м’яза стегна у матчі з "Бешикташем". Відновлення гравця займе близько трьох тижнів, він вже залишив розташування національної команди.
Замість нього до збірної з резервного списку викликали хавбека "Дніпра-1" Олександра Піхальонка. Він приєднається до табору команди у Польщі вже сьогодні.
Шапаренко забив 1 гол та зробив 1 асист у 7 матчах сезону 2023/24. Він лише на початку травня відновився від попередньої травми (розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба), через яку пропустив близько 8 місяців.
Україна - Англія: перед матчем
У суботу, 9 вересня, відбудеться поєдинок п'ятого туру відбору на Євро-2024 з футболу між збірними України та Англії.
12 вересня "жовто-сині" проведуть матч проти Італії.
Англійська збірна втратила перед матчем проти України двох важливих виконавців.