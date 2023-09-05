Відновлення хавбека "Динамо" Миколи Шапаренка триватиме близько трьох тижнів, він вже залишив розташування національної команди.

УАФ повідомила, що півзахисник "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко не встигне відновитися до матчів відбору Євро-2024 з Англією та Італією.

24-річний українець зазнав ушкодження сухожилля двоголового м’яза стегна у матчі з "Бешикташем". Відновлення гравця займе близько трьох тижнів, він вже залишив розташування національної команди.

Замість нього до збірної з резервного списку викликали хавбека "Дніпра-1" Олександра Піхальонка. Він приєднається до табору команди у Польщі вже сьогодні.

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Шапаренко забив 1 гол та зробив 1 асист у 7 матчах сезону 2023/24. Він лише на початку травня відновився від попередньої травми (розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба), через яку пропустив близько 8 місяців.

Україна - Англія: перед матчем

У суботу, 9 вересня, відбудеться поєдинок п'ятого туру відбору на Євро-2024 з футболу між збірними України та Англії.

12 вересня "жовто-сині" проведуть матч проти Італії.

Англійська збірна втратила перед матчем проти України двох важливих виконавців.

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