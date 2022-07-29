Під час зустрічі з "Динамо" ряд фанатів "Фенербахче" почав скандувати ім'я російського президента.

Українська асоціація футболу (УАФ) направила офіційне звернення до УЄФА з приводу поведінки вболівальників турецького "Фенербахче" під час матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

У зверненні, зокрема, йдеться про інцидент, який стався після того, як український клуб забив гол на 57-й хвилині матчу. Тоді вболівальники "Фенербахче" здійснювали неприйнятні скандування. У зв'язку з цим УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час даного поєдинку.

Нагадаємо, що під час зустрічі ряд фанатів "Фенербахче" почав скандувати ім'я російського президента Володимира Путіна. Після гри головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, обурений діями фанатів, відмовився відвідувати післяматчеву прес-конференцію.

Варто відзначити, що частина вболівальників "Фенербахче" в соцмережах після матчу засудили поведінку своїх співвітчизників і навіть закликали УЄФА суворо покарати турецький клуб за таку ганебну поведінку окремих фанатів.

Додамо, що УЄФА офіційно почав розслідування у справі про поведінку фанатів "Фенербахче".

Матч "Фенербахче" - "Динамо" в Стамбулі завершився перемогою київського клубу після додаткового часу з рахунком 2:1. Таким чином український клуб вийшов до наступного раунду Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму".

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