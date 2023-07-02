Георгій Судаков вірить, що збірна України може пробитися до півфіналу молодіжної першості Європи.

У неділю, 2 липня, збірна України U21 в рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 зіграє проти Франції.

Півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков прокоментував майбутню дуель проти французів.

"У них вся команда дуже сильна індивідуально. Ми з "Шахтарем" грали проти "Ренна", за них виступають якраз Арно Калімендо і Амін Гуірі - дуже потужні технічні футболісти. Також я знаю Раяна Шеркі, П'єра Калюлю. Теж дуже хороші гравці.

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Майже всі футболісти коштують по 20-30 мільйонів євро, дуже талановиті і грають в топ-чемпіонатах. Але у нас теж дуже сильна команда. Думаю, якщо ми вийдемо на 100% готові в першу чергу ментально, то у нас є всі шанси пройти цю збірну", - наводить слова Судакова Суспільне спорт.

Нагадаємо, збірна України посіла друге місце в групі В, поступившись лідерством Іспанії, у якої була найкраща різниця забитих і пропущених голів.

Підопічні Руслана Ротаня на стадії групового етапу молодіжного Євро-2023 виграли в першому турі у Хорватії (2:0), у другому турі перемогли Румунію (1:0), а в третьому турі зіграли внічию проти Іспанії (2:2).

Франція, в свою чергу, посіла перше місце в групі D, здобувши перемоги над Італією (2:1), Норвегією (1:0) і Швейцарією (4:1).

Додамо, що у півфіналі молодіжного Євро-2023 переможець пари Франція - Україна зіграє проти Іспанії. "Фурія Роха" напередодні перемогла в 1/4 фіналу збірну Швейцарії (2:1).

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