Андрій Лунін може зайняти місце в основному складі "Реала".

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прийняв рішення зробити основним голкіпером "вершкових" українця Андрія Луніна.

За інформацією іспанського видання AS, раніше італійський фахівець вважав, що в період відсутності травмованого Тібо Куртуа основним повинен бути іспанець Кепа Аррісабалага, проте наставник "Реала" змінив своє рішення.

Повідомляється, що тренерський штаб "Реала" і головний тренер команди Карло Анчелотті побачили, що Андрій Лунін знайшов упевненість і знаходиться в сильній формі за останні тижні. Крім того, непереконлива гра Кепи Аррісабалаги у минулому матчі з берлінським "Уніоном" (3:2) не додала аргументів іспанцеві.

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Італійський фахівець більше не бачить причин повертати Луніна на лавку запасних. Українець має кращий відсоток порятунків, ніж Кепа (86 проти 77) і часто виручав у складних ситуаціях.

Таким чином, на думку більшості іспанських ЗМІ, саме Андрій Лунін вийде в основному складі "Реала" у грі з "Вільярреалом". Матч відбудеться 17 грудня.

Нагадаємо, Андрій Лунін останнім часом отримав шанс проявити себе в основному складі "Реала" після травми Кепи, який був орендований у "Челсі" для заміни Тібо Куртуа - бельгієць через травму вибув на тривалий термін.

Андрій Лунін відмінно скористався цим шансом. У поточному сезоні український голкіпер провів 8 матчів у складі "Реала", чотири з них - "на нуль". Також в активі українця відбитий пенальті в матчі Ліги чемпіонів з "Брагою".

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