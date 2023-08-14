Кепа Аррісабалага перейшов в "Реал" на правах оренди.

Знаменитий іспанський голкіпер Кепа Аррісабалага перейшов з "Челсі" в мадридський "Реал".

Про перехід 28-річного воротаря повідомив офіційний сайт "вершкових".

Мадридський клуб орендував Кепу на один сезон. Про можливість викупу Аррісабалаги не повідомляється.

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Кепа Аррісабалага буде представлений уболівальникам і ЗМІ в якості нового футболіста "Реала" у вівторок, 15 серпня. У складі "вершкових" іспанський голкіпер гратиме під 46-м номером.

Мадридський "Реал" вимушено підписав Кепу, оскільки основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав травму хрестоподібних зв'язок, через яку пропустить більшу частину нового сезону. Таким чином, у складі мадридців залишився тільки один голкіпер - українець Андрій Лунін.

Напередодні головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повідомив, що він довіряє Луніну, але клуб підпише ще одного воротаря, щоб зберегти конкуренцію і убезпечити себе на випадок, якщо хтось знову травмується.

"У нас травмований важливий гравець. Такі речі зазвичай трапляються у футболі. Я хочу побажати Куртуа якнайшвидшого одужання і збираюся повністю довіритися Луніну, який є відмінним воротарем.

Він показав себе добре на передсезонній підготовці. Він відмінний футболіст і у нього є талант. Йому не вистачає досвіду, який набувається від матчу до матчу.

Якщо ми підпишемо якогось воротаря, то зробимо це для глибини. Ми продовжимо роботу з Луніним, тому що йому довіряємо", - заявив Анчелотті.

Відзначимо, що Кепа Аррісабалага є найдорожчим голкіпером в історії футболу. У 2018 році лондонський "Челсі" заплатив "Атлетику" Більбао 80 мільйонів євро за перехід іспанця.

У складі "Челсі" Кепа зіграв 163 матчі. З лондонським клубом іспанський голкіпер ставав переможцем Ліги чемпіоном, Ліги Європи, Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу.

Додамо, що в суботу, 12 серпня, "Реал" в першому турі чемпіонату Іспанії зустрічався з "Атлетиком" Більбао. Мадридський клуб здобув перемогу з рахунком 2:0. Ворота "вершкових" у цій зустрічі захищав Андрій Лунін.

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