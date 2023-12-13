Мадридський "Реал" виграв всі шість матчів в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 12 грудня, в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв німецький "Уніон".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіаштадіон" в Берліні і завершилася вольовою перемогою іспанського гранда.

Рахунок у грі був відкритий наприкінці першого тайму - на 45+1-й хвилині нападник "Уніона" Кевін Фолланд забив гол у ворота "вершкових". На 61-й хвилині зустрічі Хоселу рахунок зрівняв, забивши після передачі Родріго. На 72-й хвилині Хочелу оформив дубль і вивів "Реал" вперед. На 85-й хвилині берлінцям вдалося зрівняти рахунок-відзначився чеський півзахисник Алекс Крал. Однак заробити хоча б одне очко німецькому клубу не вдалося. На 89-й хвилині дані Себальос забив третій м'яч мадридців у цій грі і вирвав перемогу для своєї команди.

Відео дня

"Уніон" - "Реал" - 2:3

Голи: Фолланд, 45+1, Крал, 85 - Хоселу, 61, 72, Себальос, 89

"Уніон": Реннов, Юранович (Триммель, 82), Якель (Лайдуні, 75), Кнохе, Лейте, Русільйон, Хаберер, Хедіра (Крал, 75), Госенс (Бекер, 75), Фолланд (Ааронсон, 82), Беренс

"Реал": Кепа, Васкес, Начо, Алаба (Рюдігер, 71), Фран Гарсія, Модріч, Вальверде (Кроос, 46), Себальос (Пас, 90), Беллінгем, Родріго (Браїм Діас, 80), Хоселу

Попередження: Хедіра, 35, Лайдуні, 76 - Беллінгем, 35, Алаба, 55

Огляд матчу:

Відзначимо, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті став абсолютним рекордсменом мадридського клубу за кількістю виграних матчів у Лізі чемпіонів.

Італійський фахівець обійшов колишнього наставника "вершкових" Мігеля Муньоса, при цьому провівши менше ігор на посаді головного тренера мадридців - 56 проти 71. Анчелотті здобув 42-у перемогу в єврокубку.

В іншому матчі цієї групи "Наполі" переміг португальську "Брагу" з рахунком 2:0.

"Наполі" - "Брага" - 2:0

Голи: Саатчі 9 (автогол), Осімхен 33

"Наполі": Мерет, Натан, Жезус (Естігор 73), Ррахмані, Ді Лоренцо, Зелінський (Каюсте 61), Лоботка (Гаетано 69), Замбо-Ангісса, Кварацхелія, Осімхен (Распадорі 69), Політано (Ельмас 61)

"Брага": Магальяйнс, Борха, Саатчі, Фонте, Гомес (Мендес 81), Саласар (Аль-Мусраті 68), Моутіньо (Орта А.), Брума, Піцці (Руїс 46), Орта Р. (Лопеш 88), Банза

Попередження: Банза 19, Мендес 83

Огляд матчу:

Мадридський "Реал" набрав 18 очок і посів перше місце в групі С. "Наполі" з 10 балами фінішував на другій позиції. Третє місце в групі посіла "Брага", в активі якої 4 набраних очки. Замикає квартет берлінський "Уніон", який набрав за шість турів всього два очки.

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